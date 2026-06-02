Erdoğan ile Burhan Görüşmesinde Bölgesel Konular ve İkili İlişkiler Ele Alındı

'BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Liderler, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak Sudan'da akan kanın durması için gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Sudan ilişkilerini ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti" ifadelerine yer verildi.

ANKARA/DHA

