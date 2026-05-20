Haberler

Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel konular ve Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığının kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki münasebetlerin, atılan ve atılacak adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, ateşkesin tesisi ile kapsamlı bir siyasi sürecin oluşumu için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğimizi, bu zaman zarfında da Sudanlı kardeşlerimizin acılarını hafifletecek insani yardımların, artarak devam edeceğini belirtti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler