Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığının kabule ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki münasebetlerin, atılan ve atılacak adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, ateşkesin tesisi ile kapsamlı bir siyasi sürecin oluşumu için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğimizi, bu zaman zarfında da Sudanlı kardeşlerimizin acılarını hafifletecek insani yardımların, artarak devam edeceğini belirtti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı