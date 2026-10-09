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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç coğrafyası artık bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç coğrafyası artık bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç coğrafyası artık bir ülkenin sınırlarından ibaret değil. Sınır aşan suçlarla mücadelenin başarısı ülkeler arasındaki ilişkilerin seviyesiyle doğru orantılıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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