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Erdoğan'dan Srebrenitsa anma mesajı

Erdoğan'dan Srebrenitsa anma mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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