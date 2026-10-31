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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir yılda kamu alımlarındaki yerlilik oranını 7 puan artırdık. İnşallah çok daha güzel çok daha verimli işler yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı