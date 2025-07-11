Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı arasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görüşmesinde Türkiye ve Somali ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

ANKARA,