Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Somali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini belirtti. - ANKARA