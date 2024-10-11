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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'dan ayrıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki temaslarının ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki temaslarının ardından Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Sırbistan'da programını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan 'TUR' uçağı Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalandı. Erdoğan'ı havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve diğer yetkililer uğurladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Nikola Tesla Sırbistan İstanbul Politika Belgrad

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