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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'na katıldı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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