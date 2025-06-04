Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika