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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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