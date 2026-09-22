Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi arzumuzdur" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı