Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı