Erdoğan ve Putin Arasında Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti. - ANKARA

