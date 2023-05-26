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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında cemaate seslendi. Erdoğan, "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında cemaate seslendi. Erdoğan, "Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kılmak için konutundan ayrıldı. Üsküdar'daki Çamlıca Camii'ne gelen Erdoğan, namaz sonrası cemaate seslendi. Erdoğan, "Ben milletimize inanıyorum. Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin diyorum ve şimdiden bu fetihlere adım atmayı bizleri mühtedi eylesin. Cumanız tekrar mübarek olsun diyorum" dedi.

Cami çıkışı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan ise vatandaşları selamlayarak camiden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Biçer - Politika

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