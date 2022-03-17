Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini yineledi

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

"BARIŞI CAN-I GÖNÜLDEN ARZU EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti. Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.

ERDOĞAN, İKİ LİDERİ ANKARA'DA MİSAFİR ETME TEKLİFİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi. Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.