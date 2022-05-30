Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol...
AA - Enes Kaplan - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul'da, Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelerek muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını iletti.
AA / Enes Kaplan - Politika