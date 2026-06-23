Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Nawrocki'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Nawrocki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nawrocki'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Nawrocki merdivenlerde Türkiye ve Polonya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Nawrocki ikili görüşme gerçekleştirecek, daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı