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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı Komutanı Kabul Etti

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Ankara.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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