Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı Komutanı Kabul Etti
Ankara.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti
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