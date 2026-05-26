Erdoğan ve Şerif telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında ime bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti. - ANKARA

