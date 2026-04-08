Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanımıza ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var

İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

"Toplumda böyle bir algı var, ben de aynı kanaatteyim"
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"