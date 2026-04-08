Erdoğan ve Şerif'ten Ateşkes Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İran'daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes sürecine katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız

Lübnan'da katliam yapan Netanyahu, tehditler savurdu
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var

İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada

Görüntüler İsrail Konsolosluğu önünden! Polis böyle yakaladı
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

Polislerle dalga geçen şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"