Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, bu saldırıların bölge güvenliğine ciddi zarar verdiğini, İsrail'in küresel boyutta istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından düzenlenen saldırıların İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışını da baltaladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalınmasının İsrail'i bu noktaya getirdiğini, İsrail'in Gazze'deki soykırımı bu saldırılar yoluyla gölgelemesine izin verilmemesinin önemli olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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