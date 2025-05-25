Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'de kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'de kabul edecek
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif'i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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