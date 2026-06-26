Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın mesleği başarıyla icra eden vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı