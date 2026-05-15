Erdoğan ve Mirziyoyev Türkistan'da görüştü

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak olan Türk Devletleri Gayri Resmi Zirvesi için Türkistan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. - TÜRKİSTAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı