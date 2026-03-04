Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nda Dua Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığındaki iftarın ardından Mehmetçikle ile birlikte Ömer Halisdemir Anıtı'na giderek dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığında düzenlenen Mehmetçik ile İftar Programı'na katıldı. İftar programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, komutanlar ve Mehmetçiklerle birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığında bulunan Ömer Halisdemir Anıtı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir ve şehitler için dua etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı