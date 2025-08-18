Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'e katıldı! İşte ilk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'e katıldı! İşte ilk paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni sosyal medya mecrası Next Sosyal'e katıldı. Erdoğan ilk paylaşımında Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" mısrasına yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı aşarak büyük bir başarı elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün temiz ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunan platforma üye oldu.

ÜYELER ARASINA ERDOĞAN DA KATILDI

"Sosyal ağ" kategorisinde son dönemde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk paylaşımını da yaptı.

"HAZIR MISINIZ?"

Erdoğan mesajında Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" mısrasına yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'e katıldı! İşte ilk paylaşımı

Kaynak: Haberler.com / Politika
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

cokta tindi!!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Bırakın sosyal medya işlerini ülkenin sorunlarıyla ilgilenin, berbat ettiğiniz ekonomiyi düzeltin !!!

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

tek başına takıl orda

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Hep orada kal hiç çıkma yoksa ülkeyi mahveden bir yönetimin var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.