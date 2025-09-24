Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de geldiği ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu marjında ikili temaslarda da bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Kanada Başbakanı Mark Carney ve çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'ne ve ABD Başkanı Donald Trump öncülüğündeki Gazze konulu konferansa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarını tamamlayarak Türkevi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temaslarının ardından Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. - NEW YORK