Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk-Amerikan Toplumu ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinden Türkevi'ne döndü.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TASC'ın düzenlediği yemekte Türk-Amerikan toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey heyet üyeleri eşlik etti. Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York temasları kapsamında bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ardından da ABD Başkanı Trump' la Gazze Konulu Bölgesel Toplantı'sına katılacak. SETA Eşgüdümünde ABD'li Düşünce Kuruluşu Temsilcileriyle Toplantı'ya katılacak olan Erdoğan, ABD Başkanı ve First Lady Trump tarafından Devlet Başkanları ve Eşleri onuruna verilen davete katıldı. - NEW YORK