Erdoğan Türkevi'nde Sevgi Gösterileriyle Karşılandı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan çifti, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
