Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular ile NATO'yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İran'a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaret ederek, bu süreçteki dayanışmanın ittifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretleri sürdürdüklerini de ifade etti.

Görüşmede NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'nde ittifakı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiklerini vurguladı. - ANKARA

