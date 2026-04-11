Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu' sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına uzanan nadir cep saatlerinin yer aldığı "Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu" sergisini ziyaret etti, saatler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlere kapısını açan 'Muhteşem Cep Saatleri Koleksiyonu' sergisini ziyaret etti. Erdoğan, saatler hakkında Koleksiyoner Mehmet Çebi'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile tarihçi yazar Murat Bardakçı da eşlik etti. - İSTANBUL

