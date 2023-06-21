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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı İbrahim Kalın'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti

Haberler.com / Burak Yıldırım - Politika

İbrahim Kalın Politika Haberler

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