Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz eski sisteme dönüş önerilerini reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddettiğini belirterek, parlamenter sistem tartışmalarının kapanmış olduğunu söyledi. Ayrıca, muhalefetin millete ve milletin tercihlerine saygı duyması gerektiğini vurguladı ve sivil, özgürlükçü, kuşatıcı tüm kesimlerin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde Cumhuriyetin ikinci asrındaki yolculuğun katedilmesi gerektiğini ifade etti. Son olarak, memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecinin yakında başlatılacağını açıkladı.