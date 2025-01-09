Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin konutunda görüştü. Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda aracına kadar uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında görüşmenin ardından samimi bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin kendisini ceketle uğurlaması üzerine Erdoğan, "Devlet Bey'le delikanlılık farkı. Ben palto giyiyorum" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. - ANKARA