Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek, sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketine de yer verildi.