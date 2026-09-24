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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesajları BM Genel Kurulu’nda verdik, İklim Zirvesi’nde mesajları verdik"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması" Etkinliği öncesi yaptığı açıklamada, Mesajları BM Genel Kurulu’nda verdik, İklim Zirvesi’nde mesajları verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması" Etkinliği öncesi yaptığı açıklamada, Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günüde Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı. Türkevi önünde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik. Dolayısıyla sizler de oradan alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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