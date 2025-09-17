Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için anma mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

