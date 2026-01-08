Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.