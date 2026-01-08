Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Wan Azizah İsmail'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
