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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'yı ziyaret etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, bando eşliğinde iki ülkenin milli marşlarını dinledikten sonra askerleri selamladı. Ardından, iki lider ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Ülke heyetlerinin takdiminin ardından Başbakanlık Ofisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. - PUTRAJAYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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