Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem ki er meydanındayız, madem ki 24 yıldır Türk siyasetinin başpehlivanıyız, öyleyse bu er meydanının hakkını vermek zorundayız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem ki er meydanındayız, madem ki 24 yıldır Türk siyasetinin başpehlivanıyız, öyleyse bu er meydanının hakkını vermek zorundayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem ki er meydanındayız, madem ki 24 yıldır Türk siyasetinin başpehlivanıyız, öyleyse bu er meydanının hakkını vermek zorundayız"
Kaynak: AA