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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem ki er meydanındayız, madem ki 24 yıldır Türk siyasetinin başpehlivanıyız, öyleyse bu er meydanının hakkını vermek zorundayız"

Kaynak: AA