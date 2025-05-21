Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Orban ile kültürel programa katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Budapeşte'de bulunan Macaristan Devlet Opera Binası'nda Başbakan Viktor Orban ile birlikte kültürel programa katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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