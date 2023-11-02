Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Faber'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Faber'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Faber'i kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Faber'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika