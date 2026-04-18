Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalogla ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmek için atılan adımların sürdürüleceğini, Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarlarının muhafazası için birlikte çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tüm bölgeyi hedefe koyan saldırganlığının tüm dünya için maliyetinin ağır olduğunu, Türkiye'nin kardeş ülkelerle birlikte İran'da ateşkesin devamı ve barışın tesisi için çalıştığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Türk futbol ve siyasetinin acı kaybı

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun