Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanosvska Davkova ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası heyetler arasındaki görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı