Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde uluslararası sitemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde uluslararası sitemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde uluslararası sitemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde uluslararası sitemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin ve bu noktada açık örneğin, İsrail'in Filistin'de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların haklarını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlerine karşı duracağımızı vurgulamak istiyorum. Bölgemiz kana ve gözyaşına doymuştur" dedi. - LAÇIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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