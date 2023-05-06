Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz" "Onlar musluk açar, musluk kapatır" "Bay bay Kemal ve ortakları elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz"