Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz" "Onlar musluk açar, musluk kapatır" "Bay bay Kemal ve ortakları elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz"
"Onlar musluk açar, musluk kapatır"
"Bay bay Kemal ve ortakları elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika