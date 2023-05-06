Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz" "Onlar musluk açar, musluk kapatır" "Bay bay Kemal ve ortakları elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz"

"Onlar musluk açar, musluk kapatır"

"Bay bay Kemal ve ortakları elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sosyal Güvenlik Kurumu Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title