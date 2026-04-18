Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2026) için Türkiye'de bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Komorlar Birliği ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Komorlar Birliği arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret, altyapı, savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan, Filistin'in haklı davasının desteklenmesi konusunda iki ülkenin her zeminde dayanışmasını artırmasının önemli olduğunu, Gazze'de huzur ve istikrarın sağlanması için çalışmaya devam edeceğimizi belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
