Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor" -"Asrın felaketinde zarar gören 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı" -"70 bine yakın vakıf...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor"
-"Asrın felaketinde zarar gören 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı"
-"70 bine yakın vakıf faaliyet gösteriyor"
"Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaşması için canla başla çalışıyoruz"
ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika