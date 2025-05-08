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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor" -"Asrın felaketinde zarar gören 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı" -"70 bine yakın vakıf...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor"

-"Asrın felaketinde zarar gören 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı"

-"70 bine yakın vakıf faaliyet gösteriyor"

"Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaşması için canla başla çalışıyoruz"

ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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