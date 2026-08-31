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Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'nde

Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı; havalimanında Kırgızistan Başbakanı tarafından karşılandı ve Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bişkek Arena'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak.

Kaynak: AA
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